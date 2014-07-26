Devlet Bahçeli ne zaman evlenmeye niyetlense...

1980 öncesinde Ülkücü Hareket’in tanınmış isimlerinden Oğuzhan Cengiz’in kaleme aldığı “Türkmen Beyi Devlet Bahçeli” isimli kitapta MHP Lideri Bahçeli’nin özel yaşamına ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

Bilgeoğuz Yayınları’ndan çıkan ve Bahçeli'nin hayatının en kapsamlı şekilde anlatıldığı kitapta Bahçeli’nin aile hayatı ve izdivaç meselesiyle ilgili yeni bilgiler veriliyor.

Bahçeli kitapta, evlilik konusunu “Bu bir kader meselesidir, üzerinde tartışma da yapılmaz, keşke demek de olmaz. Pişmanlık demeyelim ama aile kurulsaydı olurdu” sözleriyle ifade ediyor.

'SİZİN GAYRETİNİZE, HİMMETİNİZE KALDI BU İŞ'

Gazi Üniversitesi rektörlerinden Prof. Dr. Rıza Ayhan “Son derece yakışıklıydı, titiz giyinirdi” dediği Bahçeli’nin evliliği konusunda şunları söylüyor:

“Biz Devlet Bey’le neredeyse 18 saat beraber olduğumuz için biliyorum, başka şeylere vakit ayıramazdı. Bazen takılırdık: ‘Hocam bir evlilik yapsanız da bizim de önümüz açılsa, derdik...’ ‘Benim hayatım belli’ derdi. ‘Ya partiye ya ocağa ya da eve giderim... Benim şansım yok; artık sizin gayretinize, himmetinize kaldı bu iş’ diye de espri yapardı. Çok büyük bir gayretle çalıştığı için evliliğe fırsat bulamadı desem yeridir.”

'1987’DEN BERİ HER İZDİVAÇ TEŞEBBÜSÜNDE…'

Ülkü Ocakları’nın 12 Eylül öncesi son genel başkanlarından Şefkat Çetin ise, Bahçeli’nin her izdivaç girişiminde olağanüstü olayların olduğunu söylüyor. Çetin, Bahçeli’nin 39 yaşında olduğu 1987’den itibaren yapılan evlilik girişimlerini ve yaşanan durumları şöyle anlatıyor:

“Aynı parti içinde faaliyet göstermenin ötesinde ayrıca aile dostuyum. Ailemiz de kardeşleriyle görüşür. Annesi, evlilik işini pratiğe geçirecekti; ancak, rahmetli oldu. Kendisi seçim gezisindeyken annesinin vefatını duydu. Başbuğumuz’la birlikte Osmaniye’de cenaze namazına katıldı. Evlilik teşebbüsünün birinde de 1991 seçimleri devreye girdi. Şu anda da aile fertleri tarafından bir izdivacın hazırlığı olduğunu biliyoruz. 1987’den beri her izdivaç teşebbüsünde olağanüstü olaylar olmuştur…”

'EVİNİN BÜTÜN EŞYASI HAZIR'

Ağabeyi Servet Bahçeli ise, “Evliliği için kısmet diyoruz. Evinin bütün eşyası hazır” diyor.

Devlet Bahçeli, Ankara’da kızkardeşi Serpil Bahçeli ile aynı evi paylaşıyor.