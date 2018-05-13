Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah İngiltere ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine aittir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur" demişti.

CHP'DEN YANIT GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da Bahçeli'nin teklifiyle ilgili olarak, "Bu meseleler, Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir' diye konuşmuştu

'MÜHİM BİR MESELEYİ MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNE TAŞIDIK'

Gazeteciler Erdoğan'ın af konusuna ilişkin yaptığı değerlendirmeyi Bahçeli'ye sordu. “Sayın Cumhurbaşkanı İngiltere’ye giderken 'af gündemimizde yok' dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu Bahçeli şöyle yanıtladı:





"Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır.

'ALLAH'IN İZNİYLE AFFIN ÇIKACAĞINI ÜMİT EDİYORUM'

Sayın Başbakan ‘Teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."







