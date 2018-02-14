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Devlet Opera ve Balesi’nin yeni Genel Müdürü Murat Karahan'ın pop albümü ortaya çıktı

Devlet Opera ve Balesi’nin yeni Genel Müdürü tenor Murat Karahan’ın Şahin Özer Müzik’ten ‘Yemin Etmiştik Hani’ adlı bir pop albümü çıkardığı ortaya çıktı

14 Şubat 2018, Çarşamba 07:16
Devlet Opera ve Balesi’nin yeni Genel Müdürü Murat Karahan'ın pop albümü ortaya çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un Devlet Opera ve Balesi’nin başına getirdiği 41 yaşındaki tenor Murat Karahan’ın pop albümü 1998’de çıktı. Karahan, 21 yaşında, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi şan bölümünde öğrenciyken yaptığı albümden ‘Şeytan Görsün Yüzünü’ adlı şarkıya klip çekti. 

Bolşoy Tiyatrosu’ndan Londra’da The Royal Opera House’a kadar önemli sahnelere çıkan Karahan’ın, Youtube’da da yer alan klibinde, giydiği beyaz takım elbise, siyah tişörtü ve dansı dikkat çekiyor.


LANSMAN SEZGİN’DEN


Karahan’ın albümünün lansmanını da dönemin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan dayısı İsmet Sezgin yapıyor. Hürriyet’in de 25 Ocak 1998’de “Popçu Yeğene Sağlam Destek” başlığıyla yer verdiği haberde, Sezgin’in Karahan ile birlikte evinde basın toplantısı düzenlediği görüldü. 

Haberde, Karahan’ın spor kıyafetini beğenmeyen Sezgin, takım elbise giymesini istedi. Sezgin, siyah bir takım elbise giyen Karahan’a, bu kez de kravat takmadığı için kızdı. Sezgin, kendi elleriyle seçtiği kravatı yeğenine verdi.



(Hürriyet)


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