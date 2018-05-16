Devlet Tiyatroları Filistin için 3 gün boyunca perde kapatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak için 3 gün milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Milli yas nedeniyle Genel Müdürlüğümüze bağlı sahnelerde yas süresi boyunca oynanacak büyük oyunlarımız ve turnelerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamaya göre iptal edilen oyunlar şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Eyvah Nadir", 15, 16 ve 17 Mayıs, Ankara Devlet Tiyatrosu.

"Muhteşem Diva", 15, 16 ve 17 Mayıs, Eskişehir (Turne).

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Akide Şekeri", 16 ve 17 Mayıs Ahmet Vefik Paşa Sahnesi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Elveda, Ölü Palyaçolar", 15 Mayıs Haluk Ongan Sahnesi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Tehlikeli Saplantı", 17 Mayıs Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena Sahnesi.