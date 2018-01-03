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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine Mustafa Kurt atandı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sanat kurumlarında değişikliğe gitti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in (solda) yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan rejisör Mustafa Kurt (sağda) atandı

03 Ocak 2018, Çarşamba 11:58
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine Mustafa Kurt atandı
Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne Bolşoy Tiyatrosu’ndan Londra’da The Royal Opera House'a kadar önemli sahnelere çıkmış olan eski bakanlardan İsmet Sezgin’in yeğeni tenor Murat Karahan getirildi.Tiyatroda taşlar yerinden oynadı... 

Murat Karahan iki ay önce açığa alınan Selman Ada'nın yerine göreve başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne ise görevden alınan Nejat Birecik'in yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan rejisör Mustafa Kurt atandı. Umut ERDEM / HÜRRİYET 

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANAN MUSTAFA KURT KİMDİR? 


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Kurt’un geçmişi merak konusu oldu. Adana’da gerçekleşen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali’nin kurucusu olan Mustafa Kurt, pek çok tiyatro oyununda yer almıştı. Peki Mustafa Kurt kimdir, kaç yaşında?

Türk tiyatro sanatçısı ve rejisör Mustafa Kurt, 1 Aralık 1965’te  Nevşehir’de doğdu. 1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü 1988 yılında bitirdi. Aynı yıl Adana Devlet Tiyatrosu’na stajyer sanatçı olarak atandı. 1989-1994 arası sanatçı olarak görev yaptığı bu kurumun 1994 yılında müdürü oldu.Adana’da gerçekleşen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali’nin kurucusu olan Mustafa Kurt,  1994–2004 Arası Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü – Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2000–2004 Arası Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak sahne ve oyunculuk dersi verdi. Konservatuvar son sınıf öğrencileri ile mezuniyet oyunları çalıştı. İşte Murat Kurt'un oynadığı bazı tiyatro oyunları;

• Kuru Gürültü: William Shakespeare
• Cimri: Moliére
• Hep Vatan İçin: İsa Coşkuner
• Ay Işığında Şamata: Haldun Taner
• Ali Ayşe'yi Seviyo: Dinçer Sümer
• Katip Çıkmazı: Dinçer Sümer
• Haydi Karına Koş: Ray Cooney
• Mevlana: Recep Bilginer
• Susuz Yaz: Necati Cumalı
• Atçalı Kel Mehmet: Orhan Asena
• Nikah Kağıdı: Ephraim Kishon
• Midas'ın Kulakları: Güngör Dilmen Kalyoncu
• Taşra Fıkraları: Alexander Vampilov
• Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner
• Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu
• Güneş Çocukları: Neil Simon
• Kanlı Nigar: Sadık Şendil
• Bir Ceza Avukatının Anıları: Faruk Erem
• 72. Koğuş: Orhan Kemal
• Bir Şehnaz Oyun: Turgut Özakman
• Çayhane: Vern Sneider
• Karakolda: Sidney Kingsley
 

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