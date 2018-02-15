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Devlet tiyatrolarından 'yerli yazar' projesi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, çağdaş Türk tiyatrosuna katkıda bulunmak ve Türk tiyatrosunun gelişimini desteklemek amacıyla "Oyun Yazarlığı" projesini hayata geçiriyor

Devlet tiyatrolarından 'yerli yazar' projesi
İzmir Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık-Dramaturgi Ana Sanat Dalı'nın katkısıyla 17, 18 ve 19 Şubat´ta gerçekleştirilecek projeyle Devlet Tiyatroları bir ilke imza atacak. Urla AKM ve Konak Sahnesi´nde düzenlenecek projeyle yerli yazarların yetiştirilmesine, Türk yazarlarının yabancı ülkelerde tanıtılmasına ve Türkiye´deki yazım alanındaki çoraklaşmanın önüne geçmeye katkı sağlamak hedefleniyor.

DRAMATİK YAZARLIK BÖLÜMÜ OLAN OKULLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Proje kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile ilişki kurulacak ve projeyle ilgili neler yapılabileceği öğretim üyeleriyle değerlendirilecek. Özellikle son sınıf öğrencilerinin tiyatro yazımına daha dikkatli eğilmesini sağlamak amacına yönelik adımlar atılarak Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalının oyun yazarlığı alanındaki tezleri incelenecek, hali hazırdaki tezler ise yeniden düzenlenecek.

Devlet Tiyatroları bünyesinde de yazarlık atölyeleri kurularak tiyatro oyuncularıyla ortak bir proje oluşturulacak ve daha önce İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatrosunda sahnelenen, Wajdi Maouawad önderliğinde bir yazım ekibi tarafından oluşturulan 'Yanık' oyunu gibi bir projenin seyirciyle buluşması sağlanacak.

Projeye; Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Edebi Kurul Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ve Prof. Dr. Özdemir Nutku başta olmak üzere çok sayıda dramaturg, yönetmen ve öğretim görevlisi katılacak.

Orhan SENCER/DHA


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