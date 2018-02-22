Devlet yurdunda bir öğrenciye işkence eden 3 öğrenci serbest bırakıldı!

Çorum'daki bir devlet yurdunda kalan lise 1’inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’yi (14) sopa ve kemerle dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğrenci, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilerin savunmasında, 'Kötü bir amacımız yoktu, şakalaşıyorduk, yanlış anlaşıldık' dedikleri öğrenildi!

22 Şubat 2018, Perşembe 17:40
Devlet yurdunda bir öğrenciye işkence eden 3 öğrenci serbest bırakıldı!
Çorum Karakeçili Mahallesi'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü.


BİR DE KAYDA ALDILAR


Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. G.K.Ç.’nin ailesinin şikâyeti üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, 3 öğrenciyi gözaltına aldı.

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'ZATEN HEP ŞAKALAŞIYORDUK!'


Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren öğrenciler, "Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu. Zaten hep şakalaşıyorduk" diyerek kendilerini savundu. B.G., D.T. ve A.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



'YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SERBEST BIRAKILDILAR'


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun ’Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir’ şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır" denildi.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)


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