Devletten alınabilecek ödenekler

24 MAAŞA KADAR

İŞ YAPAMAYAN İÇİN



CENAZE PARASI



HASTAYA YOL PARASI



EMZİRME YARDIMI



DOĞUM İZNİ PARASI

İdil Janet Demiray

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımı, düğün telaşıyla unutulan en önemli ödemelerden. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocukları yetim aylığı alıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alıyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK’ya dilekçe vermek yetiyor.Raporlu işçilerin istirahatte oldukları her gün için 40 lira iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Ama hastalık nedeniyle SGK’ya kimse başvuru yapıp da bu paraları almıyor. Çünkü çoğu kişi bu ödemeden habersiz.Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine (eş, anne-baba veya çocuklarına) cenaze ödeneği veriliyor. Bu para 2018 itibarıyla 595 lira. Unutulan ödenek 5 yıl içinde başvuru yapılırsa alınabiliyor.En çok unutulan ödemeler arasında ‘yol parası’ geliyor. Eğer bulunduğunuz ilde, örneğin; İstanbul’daysanız tedavi için Almanya’ya gitmeniz gerekiyorsa ve sevkiniz gerçekleştiyse uçak masrafına kadar SGK ödemek zorunda. Gidilen şehir, ülke ve hastaneye göre yolluk ödeneği değişiyor.SGK, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 149 lira ödüyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Bu ödeme için anne adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmeli, anne halen bir işyerinde çalışıyor olmalı. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 5050 lira. Bu paranın yatıp yatmadığını ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edebilirsiniz.