İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Devletten yaşlıya 797 TL maaş

Devlet, 65 yaşın üzerindekilere 3 ayda bir maaş ödüyor. Memur maaşlarındaki artış bu ödemeyi yükseltti. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 797 liraya ulaştı. Peki başvuru şartları neler? Kimler alabilir? İşte cevabı...

Devletten yaşlıya 797 TL maaş

ARTIK DAHA KOLAY


Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi, daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil, sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek.


ÜÇ ŞARTI BULUNUYOR


65 yaşını doldurmak maaş için aranan ilk şart. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli maaşı veya dul-yetim maaşı almayacak. Herhangi bir işte çalışmıyor olacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Üçüncü şart, gelir. Gelir nedeniyle çoğu kişi bu maaşı geçen yıl alamadı. Ancak 1 Ocak’tan sonra gelir şartında da kolaylık sağlandı.


483 LİRA GELİR SINIRI


Gelir şartı asgari ücretle her yıl belirleniyor. Ocak itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 483.63 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor. Geçen yıl bu sınır 423 liraydı. Şimdi gelir sınırına takılanlar da başvuru yaparak yaşlılık maaşı alabilecek. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere 3’er aylık dönemler halinde ödeniyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?


● Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.

● Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.

● Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.

● İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

● Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

● SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

● 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.


NEREDEN ÇEKİLECEK?


İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir Ziraat Bankası şubesi tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubesi kanalıyla yapılır. Ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olmayıp sosyal yardım niteliğinde. 65 yaş aylığındaki artış memur maaşlarına göre belirleniyor. Ocak itibarıyla gelen zamla birlikte 752 lira olan üç aylık maaş, 797.38 liraya çıktı. Yani maaşını Mart’ta alacak olanlar zamlı tarifeden yararlanacak. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişiler, maaşın yanında devlet destekli ücretsiz sağlık hizmetinden de yararlanıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çeyrek altın ne kadar? (26 Ocak altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (26 Ocak altın fiyatları)

Borsa rekorunu 120.000 puanın üzerine taşıdı

Borsa rekorunu 120.000 puanın üzerine taşıdı
İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri

İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
Karaborsacılar yüzünden 55 liralık iç fıstık 122 liraya çıktı!

Karaborsacılar yüzünden 55 liralık iç fıstık 122 liraya çıktı!

Kombi üretim ve ithalatına yeni düzenleme geliyor

Kombi üretim ve ithalatına yeni düzenleme geliyor
Gümrük Bakanı Tüfenkci'den beyaz eşyası arızalanan tüketiciye uyarı

Gümrük Bakanı Tüfenkci'den beyaz eşyası arızalanan tüketiciye uyarı
Garanti Bankası’nın piyasa değeri uçtu

Garanti Bankası’nın piyasa değeri uçtu
Tesla'nın aylardır beklenen tırı Semi ilk defa yolda görüntülendi

Tesla'nın aylardır beklenen tırı Semi ilk defa yolda görüntülendi
Ev almak isteyenlere teşvik geliyor

Ev almak isteyenlere teşvik geliyor
Tesla'nın elektrikli tırı Semi, California'da yolda görüntülendi

Tesla'nın elektrikli tırı Semi, California'da yolda görüntülendi
Elektrik faturasının yüzde 30’u devletten

Elektrik faturasının yüzde 30’u devletten