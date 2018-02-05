Devre arkadaşından 1 yıl sonra şehit oldu

AİLESİNDEN SAKLAMIŞ



TERÖR ÖNLEMİ

İdil Janet Demiray

Teğmen Cihangir Çubukçu Suriye afrin’de PYD’li teröristlerin önceki gün roketle vurduğu tankta 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Şehidin cenazesi dün memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şehidin kız kardeşi Ceren Çubukçu, “afrin’e gittiğini aileden kimse bilmiyordu. Üzülüp endişelenmeyelim diye bizden saklamış” dedi. Şehit teğmen, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.Giresunlu 26 yaşındaki Teğmen furkan Yayla 12 Şubat 2017’de El-Bab’ta şehit düştü.Şanlıurfalı 26 yaşındaki Teğmen Cihangir Çubukçu önceki gün afrin’de şehit oldu.20 Ocak’tan beri teröristler Kilis ve Hatay’ın ilçelerine 100’e yakın roket atıp 7 kişiyi şehit etmişti. Tehlikenin sürmesi nedeniyle Kilis ile Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu ve Hassa ilçelerindeki okulların yarı yıl tatili 12 Şubat’a kadar uzatıldı.