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Devre arkadaşından 1 yıl sonra şehit oldu

Teğmen Furkan Yayla’yı, Suriye El Bab’a düzenlenen harekatta DEAŞ’lı teröristler 1 yıl önce şehit etmişti. Devre arkadaşı Teğmen Cihangir Çubukçu, cenazede Furkan’ın annesini “Ben de senin evladınım” diyerek teselli etmişti. Teğmen Cihangir de önceki gün Afrin’de şehit düştü

Devre arkadaşından 1 yıl sonra şehit oldu

AİLESİNDEN SAKLAMIŞ


Teğmen Cihangir Çubukçu Suriye afrin’de PYD’li teröristlerin önceki gün roketle vurduğu tankta 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Şehidin cenazesi dün memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şehidin kız kardeşi Ceren Çubukçu, “afrin’e gittiğini aileden kimse bilmiyordu. Üzülüp endişelenmeyelim diye bizden saklamış” dedi. Şehit teğmen, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.


Giresunlu 26 yaşındaki Teğmen furkan Yayla 12 Şubat 2017’de El-Bab’ta şehit düştü.


Şanlıurfalı 26 yaşındaki Teğmen Cihangir Çubukçu önceki gün afrin’de şehit oldu.


TERÖR ÖNLEMİ


20 Ocak’tan beri teröristler Kilis ve Hatay’ın ilçelerine 100’e yakın roket atıp 7 kişiyi şehit etmişti. Tehlikenin sürmesi nedeniyle Kilis ile Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu ve Hassa ilçelerindeki okulların yarı yıl tatili 12 Şubat’a kadar uzatıldı. 


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