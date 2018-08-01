Devrilen kamyon karayolunu 4 saat ulaşıma kapattı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kamyonun devrilmesi nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolu yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı.
İzzettin Güneş idaresindeki 35 HUZ 39 plakalı kamyon, Bursa-Balıkesir karayolu Susurluk yakınlarındaki Agop mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kamyonun kasasındaki çakmak ve boya malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulup alev aldı.
Bursa-Balıkesir karayolu, devrilen kamyon ve yangın nedeniyle yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karayolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü trafiğe açıldı.
AA