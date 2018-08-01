Devrilen kamyon karayolunu 4 saat ulaşıma kapattı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kamyonun devrilmesi nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolu yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı.

01 Ağustos 2018, Çarşamba 13:06
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İzzettin Güneş idaresindeki 35 HUZ 39 plakalı kamyon, Bursa-Balıkesir karayolu Susurluk yakınlarındaki Agop mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kamyonun kasasındaki çakmak ve boya malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulup alev aldı.

Bursa-Balıkesir karayolu, devrilen kamyon ve yangın nedeniyle yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karayolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü trafiğe açıldı.

AA

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