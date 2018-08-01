Devrilen kargo kamyonu alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, İzzettin Güneş idaresindeki 35 HUZ 39 plakalı Ford Cargo marka kamyon, Balıkesir Susurluk kara yolunun Agop mevkiinde devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan kargolardan savrulan çakmak, plastik ve boya malzemeleri alev aldı.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Yangın söndürülüp yanan aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

İHA



