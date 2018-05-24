Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü Yaşar Çatal (59), hayatını kaybetti
Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu Merkeze bağlı Emir köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve tarladan ot toplamaya giden Yaşar Çatal’ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası Yaşar Çatal olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi savcının incelemesi sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA