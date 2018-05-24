Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü Yaşar Çatal (59), hayatını kaybetti

24 Mayıs 2018, Perşembe 17:08
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Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu Merkeze bağlı Emir köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve tarladan ot toplamaya giden Yaşar Çatal’ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası Yaşar Çatal olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi savcının incelemesi sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

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