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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çiftçi Mehmet Ekinci (28), tarla sürerken engebeli alanda kontrolünden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:08
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Kaza, dün akşam ilçenin Eniş kırsal mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Ekinci, tarlasını sürdüğü sırada engebeli olan alanda traktörün kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün altından çıkarılan Mehmet Ekinci'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu'naki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA

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