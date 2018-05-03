15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Devşirme subaylardan sorumlu FETÖ üyesi İstanbul'da yakalandı

FETÖ’nün TSK içindeki yabancı uyruklu muvazzaf subaylarından sorumlu Mehmet Özkan yakalanarak gözaltına alındı. Özkan’ın İstanbul’daki yabancı uyruklu subaylardan sorumlu K.F’nin yardımcısı olduğu belirlenirken 2003 yılında vatandaşlıktan çıkarıldığı belirlendi

Devşirme subaylardan sorumlu FETÖ üyesi İstanbul'da yakalandı
FETÖ’nün TSK yapılanmasında yurt dışından eğitim ve staj için gelen terör örgütü üyesi muvazzaf subayların bağlı bulunduğu mahrem sorumlu yakalandı.

Mehmet Özkan isimli şüpheli İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Özkan, getirildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandıktan sonra ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçu kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
Şüphelinin İstanbul’da bulunan yabancı uyruklu örgüt üyesi subayların üst düzey sorumlusu olan K.F’ye bağlı olarak çalıştığı tespit edildi.


TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMIŞ


Özkan’ın onun yardımcısı olarak görev aldığı belirlenirken, örgüt üyesi subaylara görev ve emir verdiği, görevlendirmede bulunduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenilirken, 17-25 Aralık sonrası örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı üzerine Bank Asya’ya 122 Bin TL’lik bir hesap artışında bulunduğu belirlendi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı

Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı
Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı
Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı
Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü

Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü
Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı

Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de CANLI
Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar

Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar
Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)

Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)
Ankara Mamak'taki sel felaketinin ardından ilk fotoğraflar

Ankara Mamak'taki sel felaketinin ardından ilk fotoğraflar