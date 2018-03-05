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DGS 2018 ne zaman yapılacak? (Dikey Geçiş Sınavı başvuruları)

Üniversitede 2 yıllık eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için girecekleri DGS'de adaylar merak ettikleri konuları araştırmaya başladı. Peki 2018 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2018 DGS ne zaman yapılacak?

DGS 2018 ne zaman yapılacak? (Dikey Geçiş Sınavı başvuruları)
DGS 2018'in yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak. Peki 2018 DGS ne zaman yapılacak? İşte DGS 2018 hakkında merak edilen bütün detaylar...

DGS 2018 NE ZAMAN?

Her yıl ÖSYM  tarafından organize edilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS başvuruları ise 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında adaylar tarafından ÖSYM'ye yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları ise 02 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Ayrıca kesin olmamakla beraber adayların bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi 20 tercih hakkının olacağı öngörülüyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açıköğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunuyor.

ADAYLAR HANGİ BÖLÜMLER İÇİN TERCİH YAPACAK?

Adaylar, yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tablolardan yararlanacak. Hangi ön lisans programlarından mezun olan/olacak adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri yine ÖSYM tarafından yayımlanacak tablolarda görüntülenebilecek.

AÇIKÖĞRETİM TERCİH EDECEKLER NE YAPMALI?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunlu. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak ÖSYM tarafından yayımlanacak tablodaki lisans programlarından yapmaları gerekiyor.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak.

 


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