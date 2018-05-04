DGS ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? Nasıl yapılır?

Akın Güler

Erken seçim kararı sonrası bir sınavın daha tarihi değişti. YKS'den sonra DGS'nin de tarihi değişti. ÖSYM son dakika yaptığı duyuruyla açıklama yaptı."DGS Adaylarının Dikkatine!" adlı başlıkla yapılan duyuruda, "8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir." denildi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS'ye başvurular ise 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında adaylar tarafından ÖSYM'ye yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları ise 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Ayrıca kesin olmamakla beraber adayların bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi 20 tercih hakkının olacağı öngörülüyor.