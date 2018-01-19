DHA-Bahçeşehir Üniversitesi'nden gazetecilik sertifika programı

YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

EĞİTİM KADROSUNDA USTA İSİMLER

TÜRKİYE'DE BİR İLK

'İHTİYAÇ DUYULAN GAZETECİLER BU PROGRAMDAN ÇIKACAK'

PROGRAMDA YOĞUN BİR PRATİK EĞİTİM OLACAK

EĞİTİMLER 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Senim Tanay

Özellikle farklı alanlarda lisans eğitimi almış ve habercilik yapmak isteyen gençlere ulaşmanın amaçlandığı program, "Temel Gazetecilik", "Haberciliğin Temel Alanları", "Habercilikte Uzmanlaşma Semineri", "Habercilikte Uzmanlık Alanları Özel Eğitimleri" ve "Mentorlarla Eğitim" başlıkları altında gerçekleşecek ve katılımcıların uluslararası düzeyde eğitim alması sağlanacak.Programa katılan öğrenciler, ilk olarak ekonomi, dış haberler, politika, sağlık gibi alanında uzmanlaşmış gazeteciler ve akademisyenler ile bir araya gelecek, daha sonra Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'nde mentorlar ile buluşarak sahada uygulamalı olarak haberciliği deneyimleyecekler. Eğitimlerin sonunda ise başta Berlin ve Washington olmak üzere yurt dışındaki haber organizasyonlarında eğitimlere devam etme fırsatı sunulacak.Programın eğitimcileri arasında Ali Kırca, Rıdvan Akar, Mehmet Güler, Hakkı Öcal ve Faruk Bildirici’nin de yer aldığı uzun yıllar gazeteciliğe emek vermiş deneyimli akademisyenler yer alırken, mentorlar arasında haberin mutfağında yetişmiş gazeteciler Hamdi İstanbullu, Çınar Oskay, İhsan Yılmaz, Ömer Erbil, Uğur Demirkırdı da bulunuyor.BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Süher, bu modelin Türkiye’de ilk kez yapıldığını belirterek şunları söyledi:“İlk olarak adaylara işin teorik kısmını öğreteceğiz. Daha sonra konunun uzmanlarının verdiği eğitimler olacak. Adaylar DHA'da, ustaların yanında çıraklık eğitiminde geçecek. Bütün bu sürecin ardından isteyen adaylar, yüksek ihtimalle Washington’a mesleki kültür gezisine gidecekler. Tüm bu sürecin sonunda ise belli bir çıtayı aşan adaylar DHA tarafından kabul edilip orada çalışmaya başlayacak. Bu model Türkiye'de ilk kez yapılıyor.”Doğan Haber Ajansı Yeni Medya Direktörü Salih Zeki Sarıdanişmet bu programın en önemli iki farkının, teorik ve pratik eğitimi bir araya getirmesi ve uzman gazeteci yetiştirmeye odaklanması olduğunu belirterek, temel hedefin daha önce farklı bir dalda lisans eğitimi almış başarılı profesyonelleri gazeteciliğe kazandırmak olduğunu vurguladı.Bahçeşehir Üniversitesi'nin dünya standartlarındaki eğitim altyapısı ve Washington, Berlin gibi önemli merkezlerdeki kampüslerinin de adaylara yeni ufuklar açabileceğini ifade eden Salih Zeki Saridanişmet, "dedi.DHA Operasyon Müdürü ve Proje Koordinatörü Hamdi İstanbullu ise akademi ile pratiği buluşturması nedeniyle International News Academy’nin diğer programlardan ayrıldığını ifade ederek, “Eğitimde hem akademik ağırlık olacak hem de yoğun bir pratik eğitim olacak. İçinde gazetecilik yapma isteği olan ama başka bölümlerde lisans eğitimi almış üniversite mezunları bize başvuracaklar. Biz onlara önce temel gazetecilik öğreteceğiz, sonra ustaların yanında mentorluk programı dahilinde pratik gazetecilik, habercilik öğreteceğiz. Bu, Türkiye için yeni bir şey. İşin içinde yoğun bir pratik var. Ağırlıklı alan çalışması olacak ve ustalar öğrencilerini yönlendirecek. Türkiye'deki gazetecilik seviyesini daha uzman, kaliteli ve teknolojileri tanıyan, bilen insanların olduğu bir sektöre dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu."International News Academy"de eğitim görmek isteyen adaylarda “Üniversite mezunu olmak” ve “İngilizce yeterliliği bulunmak” koşulları aranırken başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Başvuruların ardından mülakat süreci gerçekleştirilecek.120 saatten oluşacak program, 15 Şubat Perşembe günü başlayacak. Hafta içi salı ve perşembe günleri 19.00-22.00 saatleri arasında yapılacak dersler, hafta sonu ise cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.