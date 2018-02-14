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DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Nurhan Yılmaz, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan, yakın zamanda eylem yapabileceği değerlendirilen, örgütün üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Nurhan Yılmaz'ın, Şişli'de yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

Nurhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


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