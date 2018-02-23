DHKP/C'nin üst düzey yöneticisi yakalandı

Serap Belovacıklı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.İstihbarat Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan, terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi (DİH) sorumlusu olduğu, Türkiye komitesinin de üst düzey yöneticisi olarak faaliyetler yürüttüğü, sansasyonel eylem arayışı içerisindeki örgüt elemanlarına, istihbarat, silah, mühimmat, güvenli ev temini ve kuryeler ile bağlantı sağladığı iddia edilen M.A yakalandı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.AA