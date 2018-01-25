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DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını açıkladı (DİB 2018 4-B Sözleşmeli Personel)

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sözleşmeli memur alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki sözlü sınava hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarına nasıl ulaşacak ve bundan sonraki süreçte hangi işlemleri yapacak? İşte detaylar

25 Ocak 2018, Perşembe 11:24
DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını açıkladı (DİB 2018 4-B Sözleşmeli Personel)
DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

DİB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adayların başvuru sonuçlarını, DİB sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri ile birlikte sınava katılacaklarına ve sözlü sınav tarihine ilişkin bilgiler verildi.

>> DİB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca sözlü sınava katılacak adayların tavan taban puanlarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan duyuru metni:

"2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2018-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, 'Sınav Giriş Belgesi'ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir.  Adaylar, 'Sınav Giriş Belgesi' ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir."

DİB MEMUR ALIMI TAVAN VE TABAN PUANLAR






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