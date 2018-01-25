DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını açıkladı (DİB 2018 4-B Sözleşmeli Personel)

DİB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

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DİB MEMUR ALIMI TAVAN VE TABAN PUANLAR

Senim Tanay

DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını,İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.Adayların başvuru sonuçlarını, DİB sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri ile birlikte sınava katılacaklarına ve sözlü sınav tarihine ilişkin bilgiler verildi.Ayrıca sözlü sınava katılacak adayların tavan taban puanlarını açıkladı."2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2018-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, 'Sınav Giriş Belgesi'ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir. Adaylar, 'Sınav Giriş Belgesi' ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir."