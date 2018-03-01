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DiCaprio ve Pitt, Tarantino filminde buluşacak

Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood' filmine Brad Pitt de dahil oldu

DiCaprio ve Pitt, Tarantino filminde buluşacak
Box Office Türkiye'nin aktardığına göre, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun yeni filminde Brad Pitt de yer alacak.
Filmde, Leonardo DiCaprio eski bir Western televizyon dizisinin yıldızı olan Rick Dalton'ı canlandıracak. Pitt ise Dalton'ın uzun süreli dublörü Cliff Booth karakterini üstlenecek.

Tarantino, filmle ilgili, "1969 yılının Los Angeles'ında, ‘yüksek'lerde gezen Hollywood hippi dünyasında geçen bir hikâye" tanımlamasını yapmıştı.

Film, 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.


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