DiCaprio ve Pitt, Tarantino filminde buluşacak

Nazlı Erdol

'nin aktardığına göre, ünlü yönetmen'nun yeni filmindede yer alacak.Filmde,eski birtelevizyon dizisinin yıldızı olan Rick Dalton'ı canlandıracak. Pitt ise Dalton'ın uzun süreli dublörü Cliff Booth karakterini üstlenecek., filmle ilgili, "1969 yılının'ında, ‘yüksek'lerde gezenhippi dünyasında geçen bir hikâye" tanımlamasını yapmıştı.Film, 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.