Dick Advocaat’tan Yiğithan Güveli’nin sakatlığı hakkında açıklama

Hollanda Eredivisie takımlarından Sparta Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü Dick Advocaat, Fenerbahçe
’den transfer etmeye hazırlandıkları Yiğithan Güveli’nin sakatlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Fenerbahçe’yi
de çalıştıran tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor
karşısında forma giyen Yiğithan Güveli’nin 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı.
"ONA İHTİYACIM YOK"
Tecrübeli çalıştırıcı, “Her şey yolunda gidiyordu. Çarşamba günü burada olması gerekiyordu. Ancak kupa maçında sadece 20 dakika sonra sakatlandı. Bunu çok garip buluyorum. Açıkçası o maçta oynamamalıydı. Eğer 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaksa ona ihtiyacım yok”
şeklinde konuştu.
Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini dile getiren Advocaat, “Şimdi Fenerbahçe’nin bana yeni bir oyuncu vermesi gerekiyor. Onlarla görüşeceğim”
dedi.
"OYNATARAK GÖNDERMEK İSTEDİK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maç sonrası yaptığı açıklamada, “Yiğithan'da kas sorunu var. Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şansızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum”
yorumunda bulundu.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak Kukesi
ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giymişti.
Erdinç Şahin