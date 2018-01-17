Dick Advocaat’tan Yiğithan Güveli’nin sakatlığı hakkında açıklama

"ONA İHTİYACIM YOK"

"OYNATARAK GÖNDERMEK İSTEDİK"

Erdinç Şahin

Hollanda Eredivisie takımlarından Sparta Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü’den transfer etmeye hazırlandıkları Yiğithan Güveli’nin sakatlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.Bir dönemde çalıştıran tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçındakarşısında forma giyen Yiğithan Güveli’nin 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı,şeklinde konuştu.Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini dile getiren Advocaat,dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maç sonrası yaptığı açıklamada,yorumunda bulundu.Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarakile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giymişti.