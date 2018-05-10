Didem İnselel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 

Akın Güler

İstanbullu Gelin cuma günlerine damga vurmaya devam ederken diziye birbirinden ünlü isimler katılıyor. Son olarak Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Beni Böyle Sev dizilerinde yer alan Didem İlselel, diziye katıldı. İlselel, projede Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak karşımıza çıkacak.Diziye yeni birisinin dahil olmasıyla birlikte hakkındaki detaylarda merak edilmeye başlandı.Türk oyuncu ve sunucu Uğur Didem İnselel, 13 Temmuz 1976 yılında doğdu. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Gönül Kara adlı karakteri canlandırdı. 1999 yılında Melodi Programı'nda sunuculuk yapmıştır. Camdan Papuçlar (ATV), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynadı.Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne yapmalı? adlı programı sundu. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide İnci karakterini canlandırdı. İki sezon yer aldığı O Hayat Benim adlı dizide Fulya karakterine hayat verdi.