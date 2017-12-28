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Didem Soydan: Yılbaşı kutlanmasın diyenler, Kuran kursunda tecavüz edilen çocuklara da sahip çıksın

İstanbul'daki yılbaşı etkinliklerinin güvenlik gerekçesiyle bir bir iptal edilmesine manken Didem Soydan'dan tepki geldi

Didem Soydan: Yılbaşı kutlanmasın diyenler, Kuran kursunda tecavüz edilen çocuklara da sahip çıksın
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve en son toplu taşımalarına binerken insanların deodarant kullanmaları gerektiğini söyleyerek önemli bir tartışmanın fitilini ateşleyen Didem Soydan şimdi de yılbaşı kutlamalarının iptaliyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Didem Soydan: Ben de G.O.P. çocuğuydumDidem Soydan: Ben de G.O.P. çocuğuydum

İstanbul’daki etkinlikler bir bir iptal edilirken son olarak Şişli’deki ışıkların bile sökülmesi tepki çekti.

Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yokSon dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok

Yaşananlara tepki gösteren isimler arasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Didem Soydan da katıldı.

Didem Soydan, ''Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize'' ifadelerini paylaştı.

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