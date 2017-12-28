Didem Soydan: Yılbaşı kutlanmasın diyenler, Kuran kursunda tecavüz edilen çocuklara da sahip çıksın

Didem Soydan: Ben de G.O.P. çocuğuydum

Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok

İŞTE DİDEM SOYDAN'IN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve en son toplu taşımalarına binerken insanların deodarant kullanmaları gerektiğini söyleyerek önemli bir tartışmanın fitilini ateşleyenşimdi dekutlamalarının iptaliyle ilgili bir paylaşımda bulundu.İstanbul’daki etkinlikler bir bir iptal edilirken son olarak’deki ışıkların bile sökülmesi tepki çekti.Yaşananlara tepki gösteren isimler arasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımlada katıldı., ''Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize'' ifadelerini paylaştı.