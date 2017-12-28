Didem Soydan: Yılbaşı kutlanmasın diyenler, Kuran kursunda tecavüz edilen çocuklara da sahip çıksın

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve en son toplu taşımalarına binerken insanların deodarant kullanmaları gerektiğini söyleyerek önemli bir tartışmanın fitilini ateşleyen Didem Soydan
şimdi de yılbaşı
kutlamalarının iptaliyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Didem Soydan: Ben de G.O.P. çocuğuydum
İstanbul’daki etkinlikler bir bir iptal edilirken son olarak Şişli
’deki ışıkların bile sökülmesi tepki çekti.
Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok
Yaşananlara tepki gösteren isimler arasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Didem Soydan
da katıldı.
Didem Soydan
, ''Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize'' ifadelerini paylaştı.
İŞTE DİDEM SOYDAN'IN PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık