Didem Uzel, Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriyken aşkı bulunca tası tarağı toplayıp Amerika'ya gitmişti. Peki Didem Uzel kimdir? Didem Uzel'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı hayatından kesitler ve detaylar..." />

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Didem Uzel kimdir? Aşkı uğruna yeni bir hayata başladı

Didem Uzel, Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriyken aşkı bulunca tası tarağı toplayıp Amerika'ya gitmişti. Peki Didem Uzel kimdir? Didem Uzel'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı hayatından kesitler ve detaylar...

Didem Uzel kimdir? Aşkı uğruna yeni bir hayata başladı
Didem Uzel, bir gün arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve internetten samimi olduğu ABD'de yaşayan borsacı Selim Sarı ile tanışmak için yanına küçük bir valiz alıp ABD'nin New York'un yolunu tuttu. Oradan bir türlü dönmek istemedi. Çünkü hayatının aşkını bulmuştu...

<span style=font-size:20px><strong>İŞTE DİDEM UZEL&#39;İN EŞİ SELİM SARI</strong></span>

Didem Uzel ile Selim Sarı, 2012 yılında evlendiler ve Leo Aslan adını verdikleri bir bebekleri oldu. Çift, kendisi de annesiyle birlikte bir Instagram fenomeni olan oğluyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Didem Uzel, aşk uğruna kariyerini, şöhretini geride bırakıp yeni bir hayata başladı.
 

DİDEM UZEL KİMDİR?


46 yaşındaki Uzel, 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Bir yıl sonra Türkiye güzeli yarışmasında ikinci olduktan sonra ülkemizi Avrupa güzellik yarışmasında temsil etti. Oradan da ikincilik tacıyla döndü. İkincilik tacıyla dönen Didem Uzel, oyunculuğa başladı. 

<span style=font-size:20px><strong>DİDEM UZEL VE AİLESİ</strong></span>


DİDEM UZEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER


Eylül, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar ve İntikam adlı dizilerde rol aldı. En son İntikam dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.

<span style=font-size:20px><strong>DİDEM UZEL</strong></span>


Didem Uzel evlilik yıl dönümünü kutladıDidem Uzel evlilik yıl dönümünü kutladı
Didem Uzel'in bebeği fenomen olduDidem Uzel'in bebeği fenomen oldu


 


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