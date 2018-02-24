Didem Uzel kimdir? Aşkı uğruna yeni bir hayata başladı

Didem Uzel, Türkiye'nin en gözde model ve oyuncularından biriyken aşkı bulunca tası tarağı toplayıp Amerika'ya gitmişti. Peki Didem Uzel kimdir? Didem Uzel'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı hayatından kesitler ve detaylar...