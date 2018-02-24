Didem Uzel kimdir? Aşkı uğruna yeni bir hayata başladı

Didem Uzel
, bir gün arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve internetten samimi olduğu ABD'de yaşayan borsacı Selim Sarı
ile tanışmak için yanına küçük bir valiz alıp ABD'nin New York'un yolunu tuttu. Oradan bir türlü dönmek istemedi. Çünkü hayatının aşkını bulmuştu...
Didem Uzel ile Selim Sarı,
2012 yılında evlendiler ve Leo Aslan
adını verdikleri bir bebekleri oldu. Çift, kendisi de annesiyle birlikte bir Instagram fenomeni olan oğluyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Didem Uzel, aşk uğruna kariyerini, şöhretini geride bırakıp yeni bir hayata başladı.
DİDEM UZEL KİMDİR?
46 yaşındaki Uzel, 1993 yılında Best Model of Turkey
yarışmasında ikinci oldu. Bir yıl sonra Türkiye güzeli yarışmasında ikinci olduktan sonra ülkemizi Avrupa güzellik yarışmasında temsil etti. Oradan da ikincilik tacıyla döndü. İkincilik tacıyla dönen Didem Uzel,
oyunculuğa başladı.
Eylül, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar ve İntikam
DİDEM UZEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
adlı dizilerde rol aldı. En son İntikam dizisinde Leyla karakterini canlandırdı.
Didem Uzel evlilik yıl dönümünü kutladı
Didem Uzel'in bebeği fenomen oldu
Elif Bayram