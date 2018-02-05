Didier Drogba yeni sezona hazırlanıyor!

2013'ün ocak ayında Galatasaray
'a transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Didier Drogba
, sahalara geri dönebilmek için sıkı çalışıyor.
Hâlihazırda ortaklarından olduğu Phoenix Rising
için ter döken Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 4 yıl sonra ilk kez sezon öncesi antrenmanı yaptığı duyurdu.
39 yaşındaki Drogba, bugüne dek takımıyla çıktığı 14 maçta 10 kez
fileleri sarsarken hâlâ formundan bir şey kaybetmediğini de gözler önüne serdi.
Erdinç Şahin