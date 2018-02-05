Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Didier Drogba yeni sezona hazırlanıyor!

Ülkemizde forma giydiği yıllarda Galatasaray taraftarının sevgilisine dönüşen Didier Drogba, aynı zamanda ortaklarından olduğu Phoenix Rising ile uzun bir aradan sonra ilk kez sezon öncesi çalışmalarına katıldı.

Didier Drogba yeni sezona hazırlanıyor!
2013'ün ocak ayında Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Didier Drogba, sahalara geri dönebilmek için sıkı çalışıyor.

Hâlihazırda ortaklarından olduğu Phoenix Rising için ter döken Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 4 yıl sonra ilk kez sezon öncesi antrenmanı yaptığı duyurdu.

39 yaşındaki Drogba, bugüne dek takımıyla çıktığı 14 maçta 10 kez fileleri sarsarken hâlâ formundan bir şey kaybetmediğini de gözler önüne serdi.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mahmut Uslu taraftardan özür diledi

Mahmut Uslu taraftardan özür diledi
Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu

Clarence Seedorf Deportivo'nun hocası oldu
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Ünal Çeviköz görevini bıraktı

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Ünal Çeviköz görevini bıraktı
Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi

Çocuklar Duymasın dizisinde Beşiktaş sürprizi
Asistlerin efendisi Mesut Özil!

Asistlerin efendisi Mesut Özil!
Super Bowl 2018'in şampiyonu Philadelphia Eagles

Super Bowl 2018'in şampiyonu Philadelphia Eagles
Fenerbahçe’de bireysel facia!

Fenerbahçe’de bireysel facia!
Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü

Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü
Neymar, Real Madrid için sabırsızlanıyor!

Neymar, Real Madrid için sabırsızlanıyor!
Beşiktaş'ta çare Dusko Tosic!

Beşiktaş'ta çare Dusko Tosic!
Fenerbahçe'ye iki müjde birden

Fenerbahçe'ye iki müjde birden