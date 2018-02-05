Didier Drogba yeni sezona hazırlanıyor!

Erdinç Şahin

2013'ün ocak ayında'a transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran, sahalara geri dönebilmek için sıkı çalışıyor.Hâlihazırda ortaklarından olduğuiçin ter döken Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 4 yıl sonra ilk kez sezon öncesi antrenmanı yaptığı duyurdu.39 yaşındaki Drogba, bugüne dek takımıyla çıktığıfileleri sarsarken hâlâ formundan bir şey kaybetmediğini de gözler önüne serdi.