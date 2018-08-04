Didim’de Hayko Cepkin coşkusu

Didim Belediyesi'nce bu yıl yeni bir çehreye kavuşan 3. koy halk plajının tanıtımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hayko Cepkin konseriyle gerçekleştirildi.

3. koy’da gerçekleşen ücretsiz halk konserine Didimliler ve tatilciler büyük ilgi gösterdi.

Türk Rock müziğinin güçlü seslerinden Hayko Cepkin, söylediği parçalarıyla alanı dolduran gençleri coşturdu. Konserin açılış parçalarının ardından sahneye çıkan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Hayko Cepkin’e çiçek verip teşekkür etti.

1,5 SAAT SAHNEDE KALDI

Başkan Atabay, bu yıl 3. koy’un çehresini değiştirdiklerini belirterek, bu tür çalışmaları diğer koylarda da yapacaklarını belirterek, konserin düzenlenmesinden emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık 1,5 saat sahne alan Hayko Cepkin, şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



