Didim’de yakalanan 67 kaçağın 30’u çocuk çıktı!

Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim’in Taşburun açıklarında lastik bot içerisinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti.

62'Sİ SURİYE, 3'Ü IRAK UYRUKLU

Yapılan operasyonda lastik bot durdurularak, içerisinde 62’si Suriye, 3’ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇMEN BÜROSUNA TESLİM EDİLDİ

Yapılan incelemede, 67 kaçak göçmenin 30’unun çocuk, 12’sinin ise kadın olması dikkat çekti. Kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi.



