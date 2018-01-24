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Die With Me ile sohbetin dibine vurun!

Gerek Google Play gerekse de App Store tam bir uygulama çöplüğüne dönüşmüş durumda. İki sanal markette de kullanıcılara fayda sağlayacak uygulamalar kadar, zarar verecek uygulamalar da mevcut. Fakat arada bir enteresan, benzersiz, farklı fikirler de ortaya çıkmıyor değil. Die With Me isimli sohbet uygulaması da bunlardan birisi

Die With Me ile sohbetin dibine vurun!
Hem Google Play, hem de App Store’de satışa sunulan bu uygulamanın ilginç bir özelliği mevcut. Die With Me’ye kullanabilmek için şarjınızın yüzde 5’in altına düşmüş olması gerekiyor. Aksi takdirde uygulamadaki sohbet odalarına giremiyorsunuz.

Aynı şekilde girdiğiniz sohbet odalarındaki kullanıcıların da şarj seviyesi yüzde 5’in altında oluyor. Yani tam biriyle sohbeti koyulaştırdığınız anda, telefonunuzun kapanması an meselesi diyebiliriz.
İşin ilginç yanı telefonunuz şarjdayken uygulamanın çalışmıyor olması. Yani şarjınızı sürekli yüzde 1 ile 5 seviyesinde tutmanızın muhtemel bir yolu da yok.

Avrupa ve Amerika’da kısa sürede popüler olan Die With Me kullanıcılarına farklı bir sohbet deneyimi sunuyor. Normalde şarjınız azaldığında bitmesin diye ekran parlaklığını kısıp, arka planda çalışan uygulamaları kapatmak varken, şarjınızın daha hızlı bir şekilde bitmesini sağlayacak olan bu uygulamayı kullanmak ne kadar mantıklı, işte orası büyük bir soru işareti.

Sonuç olarak Die With Me farklı bir konsepte hitap ediyor. Sohbet odalarının da hayli kalabalık olduğunu dip not olarak belirtelim.


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