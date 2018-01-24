Die With Me ile sohbetin dibine vurun!

Adem Özdoğan

Hem Google Play, hem de App Store’de satışa sunulan bu uygulamanın ilginç bir özelliği mevcut.’ye kullanabilmek için şarjınızın yüzde 5’in altına düşmüş olması gerekiyor. Aksi takdirde uygulamadaki sohbet odalarına giremiyorsunuz.Aynı şekilde girdiğiniz sohbet odalarındaki kullanıcıların da’in altında oluyor. Yani tam biriyle sohbeti koyulaştırdığınız anda, telefonunuzun kapanması an meselesi diyebiliriz.İşin ilginç yanı telefonunuzuygulamanın çalışmıyor olması. Yani şarjınızı sürekli yüzde 1 ile 5 seviyesinde tutmanızın muhtemel bir yolu da yok.Avrupa ve Amerika’da kısa sürede popüler olankullanıcılarına farklı bir sohbet deneyimi sunuyor. Normalde şarjınız azaldığında bitmesin diye ekran parlaklığını kısıp, arka planda çalışan uygulamaları kapatmak varken, şarjınızın daha hızlı bir şekilde bitmesini sağlayacak olan bu uygulamayı kullanmak ne kadar mantıklı, işte orası büyük bir soru işareti.Sonuç olarakfarklı bir konsepte hitap ediyor. Sohbet odalarının da hayli kalabalık olduğunu dip not olarak belirtelim.