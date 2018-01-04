Diego Costa 7 ay sonra ilk kez oynadı

99 GÜN SONRA GOL

Erdinç Şahin

’inkadrosuna kattığı ancak transfer yasağı nedeniyle oynatamadığıtam 7 ay sonra sahalara döndü. İspanyol ekibine verilen transfer yasağınınayında sona ermesinin ardından kupa maçı kadrosuna alınan64. dakikada oyuna girip bir de gol attı. Tam 99 gün sonra attığı golün ardından bir de sakatlık yaşayan Diego Costa, yine de maçı bitirmeyi başardı.Chelsea’de dört yıl forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başı İtalyan Menajer’nin telefon mesajı ile kendisini kadroda düşünmediğini öğrenen Diego Costa, eski takımı Atletico Madrid’e dönme kararı aldı. Ancak İspanyol ekibinin transfer yasağı nedeniyle sözleşme imzalanmasına rağmen forma giyemeyen Costa, 7 ay sonra Lleida Esportiu ile oynanan kupa maçında son 25 dakika sahaya çıktı. 69. dakikada Juanfran’ın ortasında topu ağlara gönderen Diego Costa, 99 gün sonra gol sevinci yaşadı. Kısa bir sakatlık da yaşayan Diego Costa, böylece uzun süre sonra oynadığı ilk maçta bir futbolcunun yaşayabileceği hemen her şeyi yaşadı.Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı maçı 4-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.