Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Diego Costa 7 ay sonra ilk kez oynadı

Chelsea'de Menajer Antonio Conte ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu kadro dışı kalan ve Atletico Madrid ile anlaşan Diego Costa, tam 7 ay sonra futbola golle döndü.

Diego Costa 7 ay sonra ilk kez oynadı
Atletico Madrid’in Chelsea’den kadrosuna kattığı ancak transfer yasağı nedeniyle oynatamadığı Diego Costa, tam 7 ay sonra sahalara döndü. İspanyol ekibine verilen transfer yasağının Ocak ayında sona ermesinin ardından kupa maçı kadrosuna alınan Diego Costa, 64. dakikada oyuna girip bir de gol attı. Tam 99 gün sonra attığı golün ardından bir de sakatlık yaşayan Diego Costa, yine de maçı bitirmeyi başardı.
 

99 GÜN SONRA GOL


Chelsea’de dört yıl forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başı İtalyan Menajer Antonio Conte’nin telefon mesajı ile kendisini kadroda düşünmediğini öğrenen Diego Costa, eski takımı Atletico Madrid’e dönme kararı aldı. Ancak İspanyol ekibinin transfer yasağı nedeniyle sözleşme imzalanmasına rağmen forma giyemeyen Costa, 7 ay sonra Lleida Esportiu ile oynanan kupa maçında son 25 dakika sahaya çıktı. 69. dakikada Juanfran’ın ortasında topu ağlara gönderen Diego Costa, 99 gün sonra gol sevinci yaşadı. Kısa bir sakatlık da yaşayan Diego Costa, böylece uzun süre sonra oynadığı ilk maçta bir futbolcunun yaşayabileceği hemen her şeyi yaşadı.

Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı maçı 4-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Celtics, Cavaliers’a şans tanımadı

Celtics, Cavaliers’a şans tanımadı
Fenerbahçe Moutinho için harekete geçiyor

Fenerbahçe Moutinho için harekete geçiyor
Gökhan Töre kampı kaçırıyor

Gökhan Töre kampı kaçırıyor
Vincent Janssen'in planı hazır

Vincent Janssen'in planı hazır
Manchester United’ın yıldızı Jesse Lingard’ın sevgilisini şoke eden gerçekler

Manchester United’ın yıldızı Jesse Lingard’ın sevgilisini şoke eden gerçekler
Abdurrahim Albayrak: Yönetime zorla girecek halimiz yok!

Abdurrahim Albayrak: Yönetime zorla girecek halimiz yok!
Martin Skrtel isyan etti: Keşke 10 yıl geç doğsaydım

Martin Skrtel isyan etti: Keşke 10 yıl geç doğsaydım
Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçının kanalı ve saati belli oldu

Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçının kanalı ve saati belli oldu
Fenerbahçe'de Robin van Persie kabusu bitiyor

Fenerbahçe'de Robin van Persie kabusu bitiyor
Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi

Andy Murray, Avustralya Açık'tan çekildi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie kadroya alınmadı