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Diego Costa golü attı, atıldı!

La Liga'da lider Barcelona'nın takipçisi Atletico Madrid kendi sahasında Getafe'yi 2-0 yenerken, yeni transfer Diego Costa maça damga vurdu.
 

Diego Costa golü attı, atıldı!
La Liga'da 18. hafta maçında Atletico Madrid kendi evinde Getafe'yi 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Wanda Metropolitano'daki karşılaşmaya yeni transfer Diego Costa damga vurdu.

Ev sahibi ekip 18'de Correa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3.5 yıl aradan sonra Chelsea'den Atletico Madrid'e geri dönen Diego Costa, 68. dakikada topu ağlarla buluşturup ikinci golü kaydetti. Ancak golden sonra sevincini abartan ve tribüne çıkan İspanyol golcü, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico sahadan galibiyetle ayrıldı. 



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