Diego Costa golü attı, atıldı!

Erdinç Şahin

'da 18. hafta maçındakendi evinde Getafe'yi 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.karşılaşmaya yeni transferdamga vurdu.Ev sahibi ekip 18'de'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3.5 yıl aradan sonra'e geri dönen, 68. dakikada topu ağlarla buluşturup ikinci golü kaydetti. Ancak golden sonra sevincini abartan ve tribüne çıkangolcü, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayıncasahadan galibiyetle ayrıldı.