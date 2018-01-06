Diego Costa golü attı, atıldı!

La Liga
'da 18. hafta maçında Atletico Madrid
kendi evinde Getafe'yi 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Wanda Metropolitano'daki
karşılaşmaya yeni transfer Diego Costa
damga vurdu.
Ev sahibi ekip 18'de Correa
'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3.5 yıl aradan sonra Chelsea'den Atletico Madrid
'e geri dönen Diego Costa
, 68. dakikada topu ağlarla buluşturup ikinci golü kaydetti. Ancak golden sonra sevincini abartan ve tribüne çıkan İspanyol
golcü, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico
sahadan galibiyetle ayrıldı.
Erdinç Şahin