Diego Costa sabırsızlanıyor



'ANTRENMANLARDAN BIKTIM'



İLK MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Haber Merkezi

'nın İspanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden'e verdiğinın kalkmasıyla eski takımına resmen geri dönenile Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, Wanda Metropolitano Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Eylül ayında Chelsea'den transfer edilen ancak yasak nedeniyle forma giyemeyen Costa, "Bugünü uzunca bir süre bekledim. Sıkı çalıştım ve antrenmanlara katıldım. Ancak yapacak başka bir şey yoktu. Oynamam gerekiyor, antrenmanlardan bıktım." dedi.Üç ay gibi bir süre sadece antreman yapmak zorunda kalan Costa, "İyi hazırlandım ve çok çalıştım. Takıma yardımcı olmaya, gol atmaya hazırım." ifadelerini kullandı.Başkan Cerezo ise "Bugün size hiçbir tanıtıma ihtiyaç duymayan bir futbolcuyu sunuyoruz." diyerek sözlerine başladı. Costa'dan övgüyle bahseden Cerezo, "Burası onun evi ve biz de onu mümkün olan en iyi şekilde karşılayacağız." diye konuştu.Basın toplantısının ardından Costa ile Sevilla'dan transfer edilen Vitolo, Atletico Madrid formasıyla Wanda Metropolitano Stadı'nda kendilerini bekleyen 20 bin taraftarın karşısına çıktı.Costa'nın, Atletico'un 3 Ocak Çarşamba günü Lleida Esportiu'ya konuk olacağı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında oynaması bekleniyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid, La Liga'da ise lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.Atletico Madrid'in 2014'te La Liga şampiyonu olmasında büyük payı bulunan 29 yaşındaki Costa, eylül ayında Chelsea'den ayrılarak eski takımına dönmüş ancak yasak nedeniyle forma giyememişti.FIFA, 18 yaşın altındaki yabancı oyuncular konusundaki transfer kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Atletico Madrid'e iki transfer döneminde oyuncu getirmeme cezası vermişti.