Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Diego Reyes'ti.

Porto'yla sözleşmesi sona eren ve şu anda bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperle Sarı-Lacivertliler'in yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

Meksikalı futbolcunun menajeri Matias Bunge ise Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe'e flaş açıklamalarda bulundu.

Fransız ekibi Bordeaux'nın oyuncusuyla ilgilendiğini söyleyen Bunge, "Açıkçası Bordeaux'nun bize sunduğu proje ilgimizi çekiyor. Aynı şekilde Diego da teknik direktör Gustavo Poyet'nin kendisini transfer etmek istemesine büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Fanatik