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Dietmar Hamann'dan Beşiktaş yorumu...

Futbol kariyerinde 5 yıl boyunca Bayern Münih forması diyen Dietmar Hamann, Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşan Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Dietmar Hamann'dan Beşiktaş yorumu...
Futbol kariyerinde 5 yıl boyunca Bayern Münih forması diyen Almanların eski futbolcusu Dietmar Hamann, ülkesinde verdiği bir röportajda yaklaşan Bayern Münih-Beşiktaş maçını yorumladı.

Abendzeitung'a verdiği demeçte Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların şampiyonluk şanslarını değerlendiren Hamann, eski takımı ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bayern'in elbette şampiyonluk şansı var. Beşiktaş iyi bir grup süreci geçirdi ancak en önemli golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a kaptırdı. Bayern'in avantajı bu turda favori takımların birbirleriyle eşleşmiş olması."


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