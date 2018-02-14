Dietmar Hamann'dan Beşiktaş yorumu...

Erdinç Şahin

Futbol kariyerinde 5 yıl boyunca Bayern Münih forması diyen Almanların eski futbolcusu, ülkesinde verdiği bir röportajda yaklaşanmaçını yorumladı.'a verdiği demeçte'nde yer alan takımların şampiyonluk şanslarını değerlendiren Hamann, eski takımı ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi: