Dietmar Hamann'dan Beşiktaş yorumu...

Futbol kariyerinde 5 yıl boyunca Bayern Münih forması diyen Almanların eski futbolcusu Dietmar Hamann
, ülkesinde verdiği bir röportajda yaklaşan Bayern Münih-Beşiktaş
maçını yorumladı.
Abendzeitung
'a verdiği demeçte Şampiyonlar Ligi
'nde yer alan takımların şampiyonluk şanslarını değerlendiren Hamann, eski takımı ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Bayern'in elbette şampiyonluk şansı var. Beşiktaş iyi bir grup süreci geçirdi ancak en önemli golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a kaptırdı. Bayern'in avantajı bu turda favori takımların birbirleriyle eşleşmiş olması.
"
Erdinç Şahin