Difteri salgını 62 can aldı



933 KİŞİDE DİFTERİ TESPİT EDİLDİ



TEMİZ İÇME SUYU TEMİN EDİLEMİYOR

Gizem Yetil

nın yayınladığı rapora göre, ülkede difteri salgınının ortaya çıktığı 2017 yılının ağustos ayından bu yana 62 kişi hayatını kaybetti.Bakanlık raporunda, aynı tarih aralığında 933 kişide şüpheli difteri vakasının tespit edildiği belirtildi. Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali al-Walidi, salgının Ibb ve El-Hudeyde kentlerinde daha yaygın olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatılacağını söyledi.Yemen’de 3 yıldır süren iç savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle ülkede kolera ve difteri salgını yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi salgınların artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri.(Muhammet Errumeym /İHA)