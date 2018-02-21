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Difteri salgını 62 can aldı

Yemen Sağlık Bakanlığı, Yemen’de difteri salgını nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Difteri salgını 62 can aldı
Yemen Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, ülkede difteri salgınının ortaya çıktığı 2017 yılının ağustos ayından bu yana 62 kişi hayatını kaybetti.


933 KİŞİDE DİFTERİ TESPİT EDİLDİ


Bakanlık raporunda, aynı tarih aralığında 933 kişide şüpheli difteri vakasının tespit edildiği belirtildi. Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali al-Walidi, salgının Ibb ve El-Hudeyde kentlerinde daha yaygın olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatılacağını söyledi.


TEMİZ İÇME SUYU TEMİN EDİLEMİYOR


Yemen’de 3 yıldır süren iç savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle ülkede kolera ve difteri salgını yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi salgınların artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri.

(Muhammet Errumeym /İHA)


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