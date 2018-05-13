Difteri salgını Yemen'de 91 can aldı

Yemen'de difteri salgını nedeniyle ekim ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiği bildirildi

13 Mayıs 2018, Pazar 17:31 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018, Pazar 17:33
A A

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki 23 ilin 20'sinde bin 725 şüpheli difteri vakası tespit edildi.


En çok İbb ve El-Hudeyde illerinde görülen salgında, geçen ekim sonundan bu yana 91 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.


AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER