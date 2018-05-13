Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki 23 ilin 20'sinde bin 725 şüpheli difteri vakası tespit edildi.





En çok İbb ve El-Hudeyde illerinde görülen salgında, geçen ekim sonundan bu yana 91 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.





Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.





AA