Dijital hayat tehlikede

DİJİTAL HAYATINIZI YEDEKLEYİN

NE YAPMALI?

Adem Özdoğan

Dünya üzerinde her yıl 1.8 Zettabyte’ın (1 Zettabyte =1 trilyon Gigabyte) üzerinde dijital veri oluşuyor. Cisco şirketinin yaptığı araştırmaya göre, bir kişi ayda ortalama 10 GB veri üretiyor. Tüm bu bilgiler yığılarak artmaya başlıyor. Dijital hayat ınızı yedekleyin!Bu durumda, ilk aile fotoğrafları dijital olan genç aileler için ya da makbuzlarını ve kayıtlarını çevrimiçi tutan yeni kurulmuş firmalar için yedekleme, düşünülenden de öncelikli hale geldi. Resim, video, ses dosyaları veya metin dosyaları, sadece bir makine arızasına değil, bir siber saldırıya da maruz kalabilir. Dijital çağın büyük sorunlarından biri de bu.Yedeklemenin önemine dikkat çekmeye çalışan ESET Güvenlik Uzmanları, 2012 yılında dijital hayatı saldırıya uğrayan Mat Honan’ı örnek gösteriyorlar. Siber suçlular, birçok güvenlik açığının imkan tanımasıyla Mat’in gizli bilgilerine eriştiler. Bu durum hızlı ve herhangi bir uyarı olmaksızın gelişti. Birkaç saatlik süre içerisinde Mat’in tüm dijital hesapları (Google, Apple ve Amazon) kilitlendi. Siber suçlular, içeri girdikten sonra Mat’in sahip olduğu her şeyi silmeyi başardı. Kızının resimleri, Mac’indeki önemli iş dosyaları, telefonundaki her şey. Hiçbiri yedekli değildi ve hepsini sonsuza dek kaybetti.Siber suçlular parasının peşinde değildi. E-posta hesaplarından çevrimiçi bankacılık bilgilerine kolayca erişebilecek olmalarına rağmen, yalnızca sosyal medya hesaplarıyla uğraştılar. Küçük bir teselli belki. Mat Honan, para kaybetmedi ama kızının ilk yaşına ait resimler gibi paha biçilemeyecek pek çok şey kaybetti.Kurban olmaktan kaçınmanın en iyi yolu proaktif bir savunmadır. Verileri kendi eviniz gibi düşünün; alışverişe gittiğinizde kapıyı açık bırakmazsınız. Dizüstü bilgisayarların veya akıllı telefonların onarılamaz derecede hasar görmesi veya tehlikeye girmesi riskine karşı, verilerinizi harici sabit diskler gibi uzaktaki cihazlarla güvende tutun. Bu sırada, şifrelerinizi sık sık değiştirerek, yazılımın siber suçlulara karşı korunmasına yardımcı olun. Sürekli güncellenen proaktif bir güvenlik yazılımı kullandığınızdan da emin olun.