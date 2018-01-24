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Dijital para çeşidi 1486'ya yükseldi

Dijital para piyasasına bir günde 10 yeni sanal para birimi eklendi. Sanal para birimi sayısı 1486'ya, piyasa hacmi ise 523 milyar dolara yükseldi

Dijital para çeşidi 1486'ya yükseldi
Son günlerde farklı ülkelerden gelen 'düzenleme' ve 'kısıtlama' haberlerinin ardından büyük ölçüde gerileyen işlem hacmi yeniden 500 milyar doların üzerine çıkarken, dijital para birimlerinin sayısındaki artış da sürüyor.

Dijital para piyasasına bir günde eklenen 10 yeni sanal para birimiyle birlikte toplam sanal para birimi 1486 adede yükseldi. Bu süre içinde dijital para birimi piyasasındaki genel artışla piyasa hacmi yüzde 5.65'e karşılık gelen 28 milyar dolar artarak 523 milyar 913 milyon dolara çıktı.

Bitcoin düne göre yüzde 2.49 artarak 10 bin 787 dolardan işlem gördü. Bitcoin, piyasanın yüzde 34.6'sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26 milyar 897 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasadaki en büyük dört dijital para birimlerindeki değişimler ise şöyle:

Ethereum yüzde 1.99
Ripple yüzde 5.36,
Bitcoin Cash yüzde 1.86
Cardano yüzde 0.78 arttı.
 


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