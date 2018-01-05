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Dijital reklamda büyük tehlike

Uluslararası ödüllü hacker Ziyahan Albeniz, mobil reklamlarda kritik bir güvenlik açığının tespit edildiğini açıkladı. Albeniz "Reklam verirken hedef kitle artık bir kişiye kadar bile daraltılmaya başladı. İnsanlar adım adım takip edilebiliyor" dedi

Dijital reklamda büyük tehlike

Murat GÜLDEREN

MİLYONLAR İZLENİYOR


Uluslararası siber güvenlik şirketi Netsparker'ın ünlü hacker'ı Ziyahan Albeniz 'mobil reklamlarla' insanların aylarca izlenmeye başlandığını söyledi. Posta'ya konuşan Albeniz "Mobil reklam verirken hedef kitlenizi kendiniz belirlersiniz. Hatta 'reklamımı şu sokaktaki şu iş kulesinde çalışan ve iPhone 6 kullanan kişiler görsün' de diyebilirsiniz. Ve izleme başlar" dedi.

1000 DOLARA KISKAÇ


Bu sistemin yeni keşfedildiğini kaydeden Albeniz şöyle devam etti: "Mevcut teknoloji sayesinde hedef kitle 1 kişiye kadar bile daraltılabiliyor. Yani ortalama 1000 dolarlık bir reklam bütçesiyle bir kişiyi o telefonunu kullandığı sürece adım adım takip edebiliyorsunuz. Şu an Türkiye'de ve dünyada dolandırılmak için izlendiğinin farkında olmayan milyonlarca kişi var."


 

FARKETMEK ÇOK ZOR


Mobil reklamlar sayesinde hedef kitle içerik kapsamının da istenildiği gibi genişletilebildiğini ifade eden Ziyahan Albeniz şu bilgileri verdi: "Örneğin birisi verdiği reklamın sadece 'eşcinsel' uygulamalarında gözükmesini sağlayıp civardaki tüm eşcinselleri dakika dakika, sokak sokak tespit edip onlara saldırıda bulunabilir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Tehlike çok büyük."

TELEFONUN ŞİFRESİ


Sahtekarlar tarafından yönlendirilen mobil reklam izlendiğinde kullanıcın cep telefonunun MAID (Mobil Advertising ID)adresinin de anında ele geçirildiğini ifade eden Albeniz, "MAID, internet trafiğinizde reklamları görüntülerken sizi tanımlayan bir sistem. Bu her akıllı telefonda vardır. Ancak şüphelendiğiniz anda cihazınızdaki MAID uygulamalarını resetleyebilir, kişiselleştirilmiş reklamların gelmesini engelleyebilirsiniz" dedi.

 

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