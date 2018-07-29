Dikkat! Borç yapılandırmada son 2 gün

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun Mayıs’ta yürürlüğe girmiş 2 Haziran itibarıyla başvurular alınmaya başlamıştı. Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için süre azalıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunanların, borçlarını yapılandırabilmeleri için 31 Temmuz saat 23.59’a kadar başvurmaları gerek. Yani başvuru için son 2 gün... Aman dikkat!

MÜRACAAT NEREYE?

Prim borcunda müracaatlar SGK il müdürlüklerine veya SGK’nın ‘sgk.gov.tr’ adresinden yapabiliyor. Borcun yapılandırılmış hali tebligatla kişiye bildiriliyor. Yapılandırmada borcun ana parasının üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı kaldırılıyor. Dönemler itibarıyla enflasyon oranlarına göre yeni bir gecikme tutarı hesaplanıyor. Ceza indirimi yüzde 90’ı buluyor.

159 BİN BAĞKUR İHYASI

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz süre içerisinde 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23.7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Selçuk, “Yine bu dönemde 158 bin 700 Bağkurlu 4.1 milyar lira tutarında ihya (canlandırma) başvurusunda bulundu” dedi.

İCRA TAKİBİNDEN KURTARAN DÜZENLEME

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi: “Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenler, ’Borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.”

HEMEN EMEKLİLİK

Zehra Zümrüt Selçuk, Bağkurlular’ın, Ziraat Bankası ile SGK’nın yaptığı kredi anlaşması kapsamında borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini canlandırarak hemen emekli olabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, ayrı Bağkurluların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini ifade etti.