Dikkat! Çok çekici tasarım

Mercedes, CLS serisine ulaşamayanlara alternatif bir çözüm üretmek için CLA modelini üretti. Marka için önden çekişli ilk sedan modeli olma özelliğini de taşıyan otomobil, kışkırtıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Şık tasarımının yanı sıra dinamik hatlarıyla da görenleri kendine hayran bırakan CLA, C180 modelinden da hatırladığımız 1,6 litrelik benzinli ünite ile test konuğumuz oluyor.

Tasarım

Mercedes CLA 200 özellikle ön yüzünde kardeşi A serisini hatırlatıyor. Petek şeklinde derinlik hissi oluşturan ızgara grubu ve nikelaj detaylar otomobile şıklık katmış. Izgara üzerine konumlandırılmış büyük marka logosu firmanın güçlü kimliğini yansıtıyor. Kaput üzerindeki keskin çizgiler ve far grubu tasarımı da otomobile agresif bakışlar kazandırmış. Kaput üzerindeki keskin hatlara otomobilin dört bir yanında rastlamak mümkün. Yan bölüme geldiğimizde otomobilin sportif ruhunu çok kollu jant grubu destekliyor. Ayrıca arkaya doğru alçalan tavan yapısı sportif ruhu destekleyen diğer detaylardan. Arka bölüm tek kelime ile CLS tasarımını hatırlatıyor. Gerek stop grubu gerekse bagaj kapağı çizgisi bu hatırlatmayı destekleyen detaylardan. U şeklini andıran bagaj kapağı buranın yükleme alanını daraltsa da sportif tasarımı desteklemek için bu şekilde tasarlanmış. Ayrıca difizör ve iki yana konumlandırılmış egzoz sistemi de şık durmuş. Boyutlarına baktığımızda Mercedes CLA 200 4630 mm uzunluğa, 1777 mm genişliğe, 1432 mm yüksekliğe ve 2699 mm aks mesafesine sahip. Bu değerler ile rakibi A3 sedandan 174 mm daha uzun, 19 mm daha dar, 16 mm daha yüksek, 62 mm daha fazla dingil mesafesine sahip.



İç Mekân

Otomobilin içerisine geçtiğimizde A serisinden de hatırladığımız bir iç mekân bizleri karşılıyor. Ön konsol A serisinden sadece kullanılan metal renkli döşeme ile ayrılıyor. Malzeme kalitesi ve işçilik konusunda herhangi bir sıkıntısı yer almayan iç mekân bu konuda beğenimizi kazanıyor. Sürüş pozisyonunun alçak olması bir başka beğeni kazanan ayrıntı oluyor. Küçük eşya gözü konusunda CLA 200 gerek kapı kenarlarında gerekse orta konsolda size yeteri alan sunmayı başarmış. Önde oturanlara yeterli alan sunmayı başaran CLA 200, alçalan tavan yapısı sebebiyle arka koltuktaki uzun boylu misafirleri üzüyor. Bagaj bölümünde ise arka alanın dar yapısının aksine CLA rakibi A3 sedana 45 litre fark atarak 470 litre gibi büyük bir hacmi size sunmayı başarıyor. Fakat yükleme ağzı sebebiyle bagajın kullanımı çok kolay değil.



Performans

Mercedes CLA200’ün kalbinde 1,6 litrelik benzinli motora yer vermiş. 7 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş bu ünite 5300 d/d’da 156 Bg güç ve 1250 ila 4000 d/d arasında 250 Nm tork üretiyor. Bu değerler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 8,5 saniye gibi bir zamanda gerçekleştiren model 230 Km/s’lik maksimum hız değerine sahip. Otomobilin gücünü ön tekerleklere aktaran 7G-DCT şanzıman, çift debriyajlı otomatikleştirilmiş bir teknoloji. Uzun yolda başarılı olan şanzıman, şehir içindeyse küçük bocalamalar yaşayabiliyor. CLA200’ün fabrika verilerine göre karma kullanımda tüketimi 100km’de 5,5 litre. Tabii bu rakam çok ulaşılabilir görünmüyor. Biz testimiz sırasında 7,5 litrelik bir tüketim değeri elde etmeyi başardık. Ancak gaz pedalına hâkim olamazsanız üst değerlere ulaşmanız içten bile değil.



Konfor ve Yol Tutuşu

CLA200’de sert süspansiyonlara yer verilmiş. Bunun yanında ince yanak lastiklerinde etkisiyle irili ufaklı birçok çukuru iç mekanda hissetmek içten bile değil. Bu detaylar CLA’yı konfor anlamında geride bıraksa da performans anlamında ona birçok şey katmış. Hisli direksiyonu sayesinde virajın her noktasında kontrolün sizde olmasını hissetmek güzel. Ancak limitleri fazla zorlandığında CLA önden kaymalar yaşatabiliyor. Bu da önden çekişin en büyük handikapı. ESP sistemini tamamen kapatsanız dahi Mercedes güvenliği elden bırakmayarak kayma şiddeti fazlalaştığı anda müdahalesini gerçekleştiriyor.



Yorum-Alper GÜLER

CLA200 ilk bakışta tasarımıyla kendisini size hayran bırakıyor. Dinamik hatlar ve sportif duruş belki de sizi etkileyecek en büyük detaylar arasında olacaktır. İç mekânda tasarım anlamında A serisinden biraz daha farklı olmasını beklerdim. Arka bölümde ise baş mesafesinin rahatsız etmesinin yanı sıra alçalan tavan yapısı araca biniş inişlerde zorluk çıkartabiliyor. Performans konusunda 1,6 litrelik motor oldukça başarılı. 7 ileri otomatik şanzımanın “Sport” “Eco” ve “Manuel” kullanımları mevcut. Bu sayede özellikle performanslı kullanımlarda şanzımanın karakter değiştirmesi oldukça iyi. Yol tutuşu konusunda CLA 200 adeta asfalta yapışıyor. Birçok sert virajı temiz bir çizgi ile geçerseniz ESP engeline takılmayabilirsiniz. Sistem size ESP’yi kapatma opsiyonu da sunmuş ancak ne kadar bu sistemi kapatsanız da kayma şiddeti arttığı an ESP olaya müdahale ediyor. Fiyat etiketine baktığımızda ise test aracımızdaki donanımları satın alırsanız 110 Bin TL’yi geçkin bir bedel ödemeniz gerekecek. Ancak gerek tasarım anlamında gerekse performans anlamında buna değecek bir otomobil satın aldığınız kanısına sizde varacaksınız.



Yorum – Tulu DARICAN

Mercedes sonunda kompakt sınıfta rekabetçi hale geldi. Hatchback A serisinden sonra bu modelin sedanı CLA ile yüksek satış rakamları elde ediyor. Otomobilin şık göründüğü hatta tasarımıyla sınıfının ötesinde ilgi çektiğini düşünüyorum. Aracı trafikte gören pek çok kişinin bu modelin Mercedes ailesinin en alttaki temsilcilerinden birisi olduğunu düşünmediğini belirtmeliyim. İç mekan A serisindeki ile aynı. Bu sebeple iPad’i andıran ancak çok kısıtlı multimedya özelliklerine sahip bilgilendirme ekranını burada da beğenmediğimi söylemeliyim. CLA, arka kısım baş mesafesi açısından sıkıntılı olsa da bana göre A serisine göre daha rahat. Üstelik büyük bagajla da ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Süspansiyonlar sert karakterli bu sebeple alışılmış Mercedes konforunu bu modelde beklememek gerekiyor. Fakat sert süspansiyon sayesinde etkileyici bir yol tutuş kazanmış. Önden çekiş olmasına rağmen aracın başarılı bir direksiyon ve yol tutuşa sahip olduğunu söylemeliyim. Test ettiğimiz CLA 200 modeli 110 bin TL’nin üzerinde bir fiyat etiketine sahip. CLA’nın 1 sınıf üstündeki AMG paketli ve CLA ile aynı motoru taşıyan C 180’nin fiyatının da benzer düzeyde olduğunu belirtmeliyim. Bu CLA’nın fiyatlamasının çok iyi olmadığının bir göstergesi.



Teknik Özellikler Motor: 1.6 Motor Hacmi: 1595 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 156 Bg 5300 d/d Maksimum Tork: 250 Nm 1250-4000 d/d Şanzıman 7 İleri Otomatik (7G DCT) Performans 0-100 km/s Hızlanma 8,5 s Maksimum Hız: 230 km/s Frenler Ön: Hava Kanallı Disk Arka: Disk Yakıt Türü Benzin Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 7,1 lt Şehir Dışı: 4,6 lt Karma: 5,5 lt Test: 7,5 lt CO2 Emisyonu 129gr/km Boyutlar Uzunluk: 4630 mm Genişlik: 1777 mm Yükseklik: 1432 mm Dingil Mesafesi: 2699 mm Bagaj Hacmi: 470 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 50 lt Boş Ağırlık: 1430 kg Lastik Boyutu: 205/55 R 16

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