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Dikkat! Emeklilik yanabilir

SGK şüpheli işlemleri ya da şirketleri ‘Sahte İşteri’, ‘Kontrollü İşyeri’, ‘Şüpheli İşyeri’ olarak kategorilere ayırdı. Herkesin emekliliğini kontrol etmesi gerekiyor!
 

26 Şubat 2018, Pazartesi 08:44
Dikkat! Emeklilik yanabilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilikte sahtecilik yapanları engellemek için Tescil ve Hizmet Dökümü Programına ‘Ş’ harfi kodlaması ekledi. Bu ‘şüpheli’ anlamına geliyor ve ayların olduğu kısımda ‘turuncu’ renk ile gösteriliyor. Bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda.


İNCELEME SÜRE YOK


SGK müfettişleri, denetimde sahtecilik tespit ettiğinde ilgili kişinin hizmet süreleri, gerekirse emekliği bile iptal edilebilecek. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetlerinin veya şirketin sahte olduğu anlaşılırsa hizmetler iptal edilir.
 

PRİMLER ANINDA DÜŞER


Örneğin bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750’nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek. SGK, şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında, 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor.


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