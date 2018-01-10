Dikkat! Grip virüsü parada 3 gün yaşıyor

VİRÜS PARADA VE MASADA KALIYOR

Senim Tanay

Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göreşikayetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor.Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre raporda en fazlaçeşidi İç Anadolu Bölgesi'nde tespit edildi. Kadınlarda daha fazla grip virüsü görülüyor.Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu: