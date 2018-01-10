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Dikkat! Grip virüsü parada 3 gün yaşıyor

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre kağıt parada grip virüsü 3 gün boyunca yaşıyor. Bu da hastalığın bulaşmasını büyük ölçüde kolaylaştırıyor

10 Ocak 2018, Çarşamba 14:26
Dikkat! Grip virüsü parada 3 gün yaşıyor
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre grip şikayetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre raporda en fazla grip virüsü çeşidi İç Anadolu Bölgesi'nde tespit edildi. Kadınlarda daha fazla grip virüsü görülüyor.

VİRÜS PARADA VE MASADA KALIYOR

Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu: "Toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmeli. Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsü 30 dakika boyunca masada kalabiliyor. Kağıt para ise ciddi bir virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabilir. Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın."
 


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