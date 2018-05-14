Dila Tarkan ile Yahya Uçbaşaran nişanlandı
Tasarımcı Dila Tarkan, bir süredir birlikte olduğu Yahya Uçbaşaran’la evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift önceki gün düzenlenen bir törenle nişan yüzüklerini taktı
Yahya Uçbaşaran geçen ay çıktıkları Tokyo gezisinde Dila Tarkan’a evlenme teklifi etmiş, genç tasarımcı bu haberi Instagram hesabında takipçileriyle “Sana evet! Hayatımın geri kalanını seninle paylaşacağım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum Yashyoss” diye paylaşmıştı.
Çiftin nişanına aile ve yakın dostları katıldı.