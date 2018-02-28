Dilan Çiçek Deniz'den Furkan Andıç'a teşekkür öpücüğü

HAYVANSEVER ÇİFT

İşte Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı

Mine Bozkurt

Meryem dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, 23 yaşına giren sevgilisi’e sürpriz bir doğum günü organize etti.Dilan Çiçek Deniz yapılan bu sürprize,'ı öperek teşekkür etti.Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz geçen günlerde ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasına katıldı. Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli’ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.