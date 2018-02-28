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Dilan Çiçek Deniz'den Furkan Andıç'a teşekkür öpücüğü

Oyuncu Furkan Andıç, sevgilisi ve Çukur dizisinin genç yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi

Dilan Çiçek Deniz'den Furkan Andıç'a teşekkür öpücüğü
Meryem dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, 23 yaşına giren sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’e sürpriz bir doğum günü organize etti. 
Dilan Çiçek Deniz yapılan bu sürprize, Furkan Andıç'ı öperek teşekkür etti.

HAYVANSEVER ÇİFT


Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz geçen günlerde ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasına katıldı. Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli’ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.



İşte Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafıİşte Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı


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