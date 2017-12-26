Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç ile ilişkisini doğruladı! İşte açıklaması...

O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA

Dilan Çiçek Deniz ile öpüşürken görüntülenen Furkan Andıç kimdir?

Çiğdem Saltık

Kısa bir süre önce'dan ayrılan'inile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.Yaşanan bu gelişmelerin ardındanilebirlikte 'Ahtapot Gönüllüleri'nin düzenlediği 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasına katıldı.Daha sonra ise sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraftave'ın öpüştükleri fotoğraf karesiyle ikilinin romantik anları ortaya çıkmıştı.O fotoğraflara ilk açıklama'den geldi. Hürriyet'in haberine göre 22 yaşındaki genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:''Furkan'la birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Ama çok fazla ortak noktamız var. Birlikte olduğumuz anlardan çok keyif alıyoruz. Bir yandan da çok gurur duyduğum bir projenin içindeyim. Şu anda hayatımın mutlu bir dönemindeyim diyebilirim.''