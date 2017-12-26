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Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç ile ilişkisini doğruladı! İşte açıklaması...

Oyuncu meslektaşı Furkan Andıç ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz birlikteliği doğrulayarak açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2017, Salı 10:42
Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç ile ilişkisini doğruladı! İşte açıklaması...
Kısa bir süre önce Okan Can Yantır'dan ayrılan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in Furkan Andıç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç birlikte 'Ahtapot Gönüllüleri'nin düzenlediği 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasına katıldı.

O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA



Daha sonra ise sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın öpüştükleri fotoğraf karesiyle ikilinin romantik anları ortaya çıkmıştı.



O fotoğraflara ilk açıklama Dilan Çiçek Deniz'den geldi. Hürriyet'in haberine göre 22 yaşındaki genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

''Furkan'la birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Ama çok fazla ortak noktamız var. Birlikte olduğumuz anlardan çok keyif alıyoruz. Bir yandan da çok gurur duyduğum bir projenin içindeyim. Şu anda hayatımın mutlu bir dönemindeyim diyebilirim.''

Dilan Çiçek Deniz ile öpüşürken görüntülenen Furkan Andıç kimdir?Dilan Çiçek Deniz ile öpüşürken görüntülenen Furkan Andıç kimdir?

 
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