Dilan Çiçek Deniz ile Bestemsu Özdemir yılbaşı alışverişinde!

Alışveriş turuna çıkan Dilan Çiçek Deniz
ile Bestemsu Özdemir
, çevredekilerin meraklı bakışları arasında mağazaları dolaştı.
El ele poz veren güzel oyuncular, daha sonra yılbaşı alışverişlerine devam ederek gözden kayboldu.
Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın romantik anları böyle ortaya çıkmıştı:
Geçen günlerde oyuncu meslektaşı Can Yaman'
dan ayrılan Bestemsu Özdemir
'in de Seda Sayan'
ın oğlu Oğulcan Engin
'le birlikte olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine açıklama yapan Bestemsu Özdemir
bu iddiaları yalanlamıştı.
Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması!
Çiğdem Saltık