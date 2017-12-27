Dilan Çiçek Deniz ile Bestemsu Özdemir yılbaşı alışverişinde!

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın romantik anları böyle ortaya çıkmıştı:

Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması!

Çiğdem Saltık

Alışveriş turuna çıkanile, çevredekilerin meraklı bakışları arasında mağazaları dolaştı.El ele poz veren güzel oyuncular, daha sonra yılbaşı alışverişlerine devam ederek gözden kayboldu.Geçen günlerde oyuncu meslektaşıdan ayrılan'in deın oğlu'le birlikte olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine açıklama yapanbu iddiaları yalanlamıştı.