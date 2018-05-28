Dilan Çiçek Deniz otizmli çocuklarla bir araya geldi

Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile “Çukur Otizmin Farkında” sloganıyla otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen dizi, birbirinden farklı çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalar kapsamında Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulu dizinin yıldız oyuncularını ağırlıyor. Daha önce Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Ece Yaşar ve İlayda Alişan’ın ziyaret ettiği okulun bu haftaki misafiri ‘Çukur’un genç ve başarılı yıldızı Dilan Çiçek Deniz oldu.

Otizmli çocuklarla bir araya gelen ünlü oyuncu onlarla oyunlar oynayıp resimler yaptı. Çocuklarla bol bol sohbet eden Deniz, duygulu anlar yaşarken kendi çocukluk günlerine de geri döndü. Bu anlamlı ziyaret sonunda bir araya geldiği çocuklarla beraber fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, erken teşhisin ve farkındalığın öneminin altını çizdi. Dilan Çiçek Deniz, duygularını şu sözlerle anlattı: “Tohum Otizm Vakfı’nın okuluna yapmış olduğumuz ziyarette farkındalığın ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu, aslında bu farklılık ile ilgili ne kadar az şey bildiğimizi tekrar tekrar öğrenmiş oldum. Özel eğitim alanları dışında hiçbir farklılığı olmayan muhteşem çocuklarla vakit geçirmek, onlara sarılmak tarifsiz bir his. Hepsine çok teşekkür ederim. İnsanlar farklı olana hep önyargılı ama hepimizin birbirimizden ne kadar farklı olduğumuz gerçeğini unutuyorlar.”

SEZON FİNALİ GALASINA DAVET ETTİ

Dilan Çiçek Deniz, ziyaretinin sonunda tüm ‘Çukur’ izleyicilerine seslenerek onları 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek büyük sezon finali gala gecesine davet etti.