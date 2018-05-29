Dilara Aksüyek, Özcan Deniz sorusunu yanıtsız bıraktı

İki yıldır birlikte olduğu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’yla yemek yiyen Dilara Aksüyek, gazetecileri mekan çıkışında karşısında görünce şoke oldu.

'BENİM BİR BİLGİM YOK'

Sevgilisiyle el ele Nişantaşı'ndan ayrılan güzel oyuncu, muhabirlerin "Rol arkadaşınız Özcan Deniz’in projeden ayrılacağı iddia edildi. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "İyi akşamlar. benim hiçbir konu hakkında bilgim yok" yanıtını verdi.